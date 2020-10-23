Все голы Месси в этом сезоне забиты с пенальти. Три – за «Барселону», один – за Аргентину

обыграла «Ювентус» (2:0) в матче Лиги чемпионов.

На 91-й минуте второй гол каталонцев забил форвард . Он реализовал пенальти, назначенный за фол на полузащитнике .

В текущем сезоне Месси забил четыре гола, и каждый из них – с одиннадцатиметровой отметки. Три – в составе «Барселоны» («Вильярреалу», «Ференцварошу» и ), один – за сборную Аргентины (команде Эквадора).

Подробнее со статистикой 33-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

Месси отдал 35 голевых пасов в ЛЧ. Только у Роналду больше (38) после дебюта Лионеля в турнире