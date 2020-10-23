Все голы Месси в этом сезоне забиты с пенальти. Три – за «Барселону», один – за Аргентину

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«Барселона» обыграла «Ювентус» (2:0) в матче Лиги чемпионов.

На 91-й минуте второй гол каталонцев забил форвард Лионель Месси. Он реализовал пенальти, назначенный за фол на полузащитнике Анссумане Фати.

В текущем сезоне Месси забил четыре гола, и каждый из них – с одиннадцатиметровой отметки. Три – в составе «Барселоны» («Вильярреалу», «Ференцварошу» и «Ювентусу»), один – за сборную Аргентины (команде Эквадора).

Подробнее со статистикой 33-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

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