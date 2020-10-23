Российские клубы проиграли все матчи в ЛЧ на этой неделе

Российские клубы не набрали очков во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов-2020/21.

На этой неделе потерпел поражение от «Баварии» (1:2), «Краснодар» – от «Челси» (0:4), «Зенит» – от дортмундской «Боруссии» (0:2).

По итогам двух туров все российские клубы находятся в нижних половинах таблиц своих групп.

«Краснодар» и «Локомотив» идут на третьих местах. Они набрали по одному очку, как и их конкуренты – «Ренн» и «Ред Булл Зальцбург» соответственно. За счет голов, забитых в выездных матчах с этими соперниками, российские клубы стоят выше в таблице, однако «Ренну» еще предстоит сыграть в гостях в Краснодаре, а «Зальцбургу» – в Москве.

замыкает свою группу. У петербургской команды пока нет очков, она потерпела два поражения в турнире.

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