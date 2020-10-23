Рэшфорд сделал хет-трик за «МЮ», выйдя на замену с «Лейпцигом». Это удавалось лишь 5 игрокам в ЛЧ

«Манчестер Юнайтед» разгромил «РБ Лейпциг» (5:0) в матче Лиги чемпионов.
Три мяча из пяти забил форвард Маркус Рэшфорд, вышедший на замену на 64-й минуте вместо автора первого гола – нападающего Мэйсона Гринвуда.
Оформить хет-трик в Лиге чемпионов, выйдя на поле по ходу матча, ранее смогли лишь четыре футболиста: форварды Килиан Мбаппе («ПСЖ», 2019 год), Хосеба Льоренте («Вильярреал», 2008 год), Вальтер Пандиани («Депортиво», 2001 год), Уве Реслер («Кайзерслаутерн», 1998 год).
Подробнее со статистикой Рэшфорда можно ознакомиться здесь.
«Манчестер Юнайтед» обыграл «ПСЖ» и «РБ Лейпциг» с общим счетом 7:1