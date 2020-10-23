Рэшфорд сделал хет-трик за «МЮ», выйдя на замену с «Лейпцигом». Это удавалось лишь 5 игрокам в ЛЧ

«Манчестер Юнайтед» разгромил «РБ Лейпциг» (5:0) в матче Лиги чемпионов.

Три мяча из пяти забил форвард , вышедший на замену на 64-й минуте вместо автора первого гола – нападающего .

Оформить хет-трик в , выйдя на поле по ходу матча, ранее смогли лишь четыре футболиста: форварды («ПСЖ», 2019 год), Хосеба Льоренте («Вильярреал», 2008 год), («Депортиво», 2001 год), Уве Реслер («Кайзерслаутерн», 1998 год).

Подробнее со статистикой Рэшфорда можно ознакомиться здесь.

«Манчестер Юнайтед» обыграл «ПСЖ» и «РБ Лейпциг» с общим счетом 7:1