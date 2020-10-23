Видеотрансляция матча «Краснодар» – «Челси». 0:1 – Сафонов не отразил удар Одои. Текстовый онлайн есть

«Краснодар» принимает «Челси» во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
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- Дата проведения
- 28 октября, 20.55, «стадион Краснодар»
- Гол:
- 0:1 – 37 Хадсон-Одои.
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Краснодар –
Сафонов, Рамирес, Смольников, Чернов, Панталеао, Ольссон, Уткин, Вильена, Газинский, Мартынович, Берг.
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Челси –
Менди, Рюдигер, Зума, Чилуэлл, Аспиликуэта, Зиеш, Жоржиньо, Ковачич, Хавертц, Хадсон-Одои, Вернер.
- Предупреждение:
- Ольссон (22).