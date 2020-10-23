Видеотрансляция матча «Краснодар» – «Челси». 0:1 – Сафонов не отразил удар Одои. Текстовый онлайн есть

Теги Челси Лига чемпионов УЕФА Sports.ru Краснодар Футбол

«Краснодар» принимает «Челси» во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Также на сайте можно посмотреть игру в прямом эфире. 

Краснодар Россия – Челси Англия 0:1 (второй тайм)
Дата проведения
28 октября, 20.55, «стадион Краснодар»
превью матча текстовый онлайн статистика
Гол:
0:1 – 37 Хадсон-Одои.
КраснодарСафонов, Рамирес, Смольников, Чернов, Панталеао, Ольссон, Уткин, Вильена, Газинский, Мартынович, Берг.
ЧелсиМенди, Рюдигер, Зума, Чилуэлл, Аспиликуэта, Зиеш, Жоржиньо, Ковачич, Хавертц, Хадсон-Одои, Вернер.
Предупреждение:
Ольссон (22).

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