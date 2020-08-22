Экс-тренер женской сборной России по гандболу 65-летний Евгений Трефилов госпитализирован с коронавирусом

Бывший главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов заразился коронавирусом и госпитализирован в одну из московских клиник.

«Олимпийский чемпион и бывший тренер национальной сборной Евгений Васильевич Трефилов госпитализирован с коронавирусом в одну из московских клиник. Его состояние стабильное, он получает всю необходимую медицинскую помощь.

Мы надеемся, что наш прославленный наставник вернется в строй максимально быстро, тем более что опыт и помощь опытного тренера будут очень полезны нашей женской сборной на чемпионате Европы в декабре», – сообщили в Федерации гандбола России (ФГР).

Трефилову 65 лет. В 2019 году специалист по состоянию здоровья покинул должность главного тренера женской команды, с тех пор он занимает пост первого вице-президента .

Евгений Трефилов: «Ситуация с коронавирусом, конечно, напрягает. Ведь у меня дырок от операций больше, чем в дуршлаге»