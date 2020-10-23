Семак о замене Дзюбы: «Это чтобы разнообразить игру. Защитники выигрывали у Артема борьбу»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал решение заменить форварда Артема Дзюбу в матче Лиги чемпионов с «Боруссией» Дортмунд (0:2), ответив на вопрос бывшего полузащитника «Спартака» Александра Мостового в эфире «Матч ТВ».
– У Артема не получалось цепляться за мячи, с этим и связана была замена?
– Да, с этим связана. Чтобы разнообразить игру, потому что центральные защитники [«Боруссии»] выигрывали очень много борьбы у Артема, нужно было менять.
Выпустили [Андрея] Мостового, но, к сожалению, ему еще надо набираться опыта, слишком распылялся. И та позиция, которая важна была, – нужно было держать, использовать шанс. Пока работы еще очень много, – сказал Семак.
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