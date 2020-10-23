Мусаев о 0:4 с «Челси»: «Нечего посыпать голову пеплом. Доволен компактностью и дисциплиной «Краснодара»

Главный тренер «Краснодара» подвел итоги матча против «Челси» (0:4), передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

– Играли достаточно дисциплинированно в первом тайме, было два-три момента. Гол «Челси» не очень вытекал из того, что происходило на поле.

Во втором тайме увеличили темп, лучше контролировали мяч, были отличные шансы. На таком уровне нужно реализовывать то, что создаешь.

Второй гол был очень легким. «Челси» сделал хорошие замены, в конце у нас не было ресурса, чтобы отыграться.

75 минут я был доволен, на поле была команда, играли организованно. Нельзя выпадать на моменты, которые были с голом, на концовку. Окей, 0:2, значит, надо играть 0:2.

– В первом тайме «Краснодар» очень много играл без мяча. Были к этому готовы? Как оцените прессинг?

– Учитывая маленькую обойму, мы не могли играть более энергозатратно и агрессивно. Компактностью и дисциплиной я доволен, мы выжали максимум из того, что могли.

– Мог ли «Краснодар» отыграться при счете 0:1? Такой счет заслужен?

– Вы видели, что был выход один на один у Берга, была перекладина, были еще неплохие подходы. Конечно, могли сравнять.

Трудно сказать, заслужили или нет, счет на табло. Нечего посыпать голову пеплом, игра закончилась, будем стараться дальше добиваться максимальных результатов, – сказал Мусаев.

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