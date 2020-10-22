Овечкин возглавил рейтинг игроков, которые могут стать свободными агентами, Гусев – 17-й (NBC Sports)

Телеканал NBC Sports составил рейтинг лучших игроков, которые могут стать неограниченно свободными агентами по окончании сезона-2020/21.

Список возглавил капитан «Вашингтона» . Для россиянина следующий сезон станет последним по 13-летнему контракту с «Кэпиталс», он может стать неограниченно свободным агентом.

35-летний форвард играет за с 2005 года. В 68 матчах минувшего регулярного чемпионата он набрал 67 (48+19) очков, в плей-офф добавил 5 (4+1) баллов в 8 играх. Всего в его активе 1278 (706+572) очков в 1152 матчах в карьере. Он занимает 8-е место в списке лучших снайперов в истории .

Второе место занял форвард «Колорадо» Габриэль Ландескуг. В минувшем ссезоне 27-летний швед набрал 44 (21+23) очка в 54 играх регулярного чемпионата, в плей-офф добавил 13 (2+11) баллов в 14 матчах. Всего в 633 играх в НХЛ обладатель «Колдер Трофи»-2012 набрал 460 (198+262) очков.

Защитник «Каролины» Дуги Хэмилтон стал третьим. В его активе 40 (14+26) очков в 47 матчах минувшего регулярного чемпионата при показателе полезности «+30». В 5 играх Кубка Стэнли он набрал 2 (1+1) балла. Всего в его активе 299 (96+203) очков в 552 матчах в карьере при полезности «+52».

В рейтинг также включен нападающий «Нью-Джерси» Никита Гусев (17-е место). В сезоне-2019/20 на его счету 44 (13+31) балла в 66 играх.

В топ-10 вошли Тукка Раск (4-е место, «Бостон»), Тэйлор Холл (5-е место, «Баффало»), Райан Нюджент-Хопкинс (6-е место, «Эдмонтон»), Томаш Татар (7-е место, «Монреаль»), Давид Крейчи (8-е место, ), Блэйк Коулмэн (9-е место, ) и Джейден Шварц (10-е место, «Сент-Луис»).

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