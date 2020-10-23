Тедеско не будет обсуждать со «Спартаком» новый контракт до зимней паузы в РПЛ

Теги Спартак премьер-лига Россия Доменико Тедеско Спорт-Экспресс Футбол

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско договорился с руководством клуба не обсуждать вопрос о продлении контракта до зимней паузы в РПЛ, сообщает «Спорт-Экспресс».

Немецкий специалист хочет сосредоточиться на оставшихся до паузы матчах. Тедеско готов обсудить детали контракта, но не раньше зимы.

Ранее стало известно, что красно-белые предложили Тедеско продлить контракт.

«Спартак» идет на первом месте в РПЛ с 27 очками после 12 туров. До зимней паузы клуб проведет 7 матчей, последний из которых – 16 декабря с «Зенитом».

Тедеско вывел «Спартак» на чистое первое и сделал явным претендентом на чемпионство. Он заслужил этот новый контракт

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