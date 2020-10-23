Сафонов ошибся, пропустив от Хадсона-Одои между рук

проигрывает «Челси» (0:1, второй тайм) во 2-м туре группового этапа .

Вратарь «быков» допустил результативную ошибку. Он пропустил мяч между рук после удара Каллума Хадсона-Одои. До этого не реализовал пенальти.

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