Сафонов ошибся, пропустив от Хадсона-Одои между рук

Теги Челси премьер-лига Россия Лига чемпионов УЕФА Краснодар Матвей Сафонов Каллум Хадсон-Одои Футбол

«Краснодар» проигрывает «Челси» (0:1, второй тайм) во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Вратарь «быков» Матвей Сафонов допустил результативную ошибку. Он пропустил мяч между рук после удара Каллума Хадсона-Одои. До этого «Челси» не реализовал пенальти.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Также на сайте можно посмотреть игру в прямом эфире.

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