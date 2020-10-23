Сафонов ошибся, пропустив от Хадсона-Одои между рук

«Краснодар» проигрывает «Челси» (0:1, второй тайм) во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
Вратарь «быков» Матвей Сафонов допустил результативную ошибку. Он пропустил мяч между рук после удара Каллума Хадсона-Одои. До этого «Челси» не реализовал пенальти.
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Сафонов тоже не железный. Матвей не справился с казалось бы несложным ударом Хадсона-Одои 😕— Матч ТВ (@MatchTV) October 28, 2020
После первого тайма 0:1:https://t.co/Uyw7rczKjS pic.twitter.com/1HsI0XJTPn