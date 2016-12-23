Ферри о наказании Устюгова: «Глядя на жулика, ты не можешь сказать, что он подозрительный. Тогда это не такой хороший жулик»

Бывший шведский биатлонист Бьорн Ферри поделился мнением о том, что его команда получит бронзовые награды мужской эстафеты Ванкувера-2010 после отстранения россиянина Евгения Устюгова.

«У нас украли командный успех. Хорошо, что его наказали. Это ждет всех мошенников, они никогда не будут чувствовать себя в безопасности. Я считаю, что это правильно, даже несмотря на то, что после ОИ-2010 в Ванкувере прошло 10 лет», – цитирует Ферри SVT.

– Да, мы отпразднуем. Я разговаривал с Нильссоном и Вольфгангом. Мы решили, что праздник нужен.

– Как вы его устроите?

– Если окончательный вердикт будет во время эпидемии короны, то проведем его по скайпу. Карл Юхан разберется с технической стороной, чтобы мы могли танцевать. Вытащим старые олимпийские костюмы – и вперед. Нам понадобятся большие экраны, чтобы видеть друг друга танцующими.

– Все вместе?

– Вольфганг не силен в технике, но если он восстановится, то должен быть с нами.

– Почему это важно?

– Потому что это то, чего мы добились. Посмотри на саамов, хоронящих черепа, которые им возвращают из разных исследовательских институтов. Это их способ попрощаться. У нас всегда было ощущение, что нас лишили нескольких медалей, так что чувствуется более чем правильным то, что мы получим их теперь. Было бы странно просто получить медаль и убрать ее прочь.

– Ты зол на Устюгова?

– Мошенники у меня всегда вызывали сильную досаду. После 10 лет я, конечно же, реагирую спокойнее, у меня теперь новые успехи, о которых я думаю. Но я сочувствую любому, кто хоть раз за карьеру становился четвертым, кто был так близок, но так и не добрался до подиума. Никто не вспомнит, что он был на Олимпиаде или чемпионате мира, а на самом деле он выиграл медаль.

– Как вел себя Устюгов в тот период? Ты смотрел на него косо?

– Нет, он был приятным. Невозможно же сказать, глядя на жулика, что он подозрительный. Тогда это не такой хороший жулик. Знаете, так всегда, «Торговец выглядит честным, пока не украдет мое столовое серебро».

Устюгов был веселым. Говорил «привет», «спасибо» и «поздравляю». Он был хорошим парнем. Всегда представляешь себе загадочных мужчин в черных пальто, шныряющих со своими сумками. Устюгов не был таким. Ты выглядишь подозрительнее, чем Устюгов.

– Если решение останется в силе, русские пришлют свои медали или вам сделают новые?

– Наверное, это будут старые медали. Олимпийские медали из Ванкувера были уникальными, так что их потребуют вернуть. Как правило, такие вещи не выбрасывают, так что они где-то есть, – сказал Ферри.

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