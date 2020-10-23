Шмурнов о судействе игр «Спартака» с «Краснодаром» и «Сочи»: «Откровенность убийства разная»

Комментатор «Матч ТВ» Александр Шмурнов высказался о работе бригады арбитров на матче 12-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Спартаком» (1:3).
«Нет никаких причин для стравливания «Краснодара» и «Спартака». Матч был непростой, решения спорные, заявления нервные, но война между этими клубами точно не нужна ни одному из них. Так вижу», – написал Шмурнов.
Затем один из подписчиков, намекая на реакцию Шмурнова на работу арбитров в матче 1-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Сочи» (2:2), спросил у него: «Александр, а что там по переигровке? Руку Безбородову и Левникову пожмете?»
Шмурнов ответил: «Ну, если бы матч «Спартака» с «Сочи» переиграли, я бы первым сказал, что и здесь можно подумать о переигровке… Хотя уровень «откровенности «убийства», по-моему, немного разный. Это абсолютно искренне».
Матч «Краснодар» – «Спартак» судил главный арбитр Владислав Безбородов. За ВАР отвечал Кирилл Левников.
Игру «Спартак» – «Сочи» обслуживал главный судья Василий Казарцев. За ВАР отвечал Алексей Еськов.
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