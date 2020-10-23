Шмурнов о судействе игр «Спартака» с «Краснодаром» и «Сочи»: «Откровенность убийства разная»

Комментатор высказался о работе бригады арбитров на матче 12-го тура РПЛ между и «Спартаком» (1:3).

«Нет никаких причин для стравливания и . Матч был непростой, решения спорные, заявления нервные, но война между этими клубами точно не нужна ни одному из них. Так вижу», – написал Шмурнов.

Затем один из подписчиков, намекая на реакцию Шмурнова на работу арбитров в матче 1-го тура между «Спартаком» и «Сочи» (2:2), спросил у него: «Александр, а что там по переигровке? Руку Безбородову и Левникову пожмете?»

Шмурнов ответил: «Ну, если бы матч «Спартака» с переиграли, я бы первым сказал, что и здесь можно подумать о переигровке… Хотя уровень «откровенности «убийства», по-моему, немного разный. Это абсолютно искренне».

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