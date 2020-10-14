Магомед Исмаилов – Ксении Собчак: «Ты грязное тупое животное. Словно цветочек – произросла из кучи говна. А Макрон – исламофоб»

Среденевес АСА Магомед Исмаилов оскорбил телеведующую Ксению Собчак, которая поддержала президента Франции Эммануэля Макрона.

Ранее Собчак назвала Макрона своим героем.

«То, что произошло во Франции – очень важно. Макрон – мой герой в эти дни. Не хотите смотреть на рисунки пророка – не смотрите. Если что-то тебе не нравится – не смотри, уйди, не вовлекайся.

Нас запугали фанатики и приучают к мысли, что за подобное могут отрезать голову.

Именно поэтому Макрон, который в современной, полумусульманской Франции сказал такое – мой герой», – рассказала Собчак.

«Президент Франции – исламофоб, поэтому он пытается задеть и оскорбить чувства верующих.

В эти дни он герой Ксении Собчак, как она выразилась у себя на странице.

Обращаясь к Ксении Собчак, хочу сказать: «Ксения, ты грязное тупое животное. Ты словно цветочек – произросла из говна, из кучи дерьма.

Несмотря на твой вид, что ты девушка, от тебя стабильно воняет, Ксения, говном. Это немножечко свободы слова для тебя. А для всех разумеющих, здравых людей хочу разъяснить: оскорбления не являются свободой слова», – заявил Исмаилов.

Макрон после убийства французского учителя Самюэля Пати (его обезглавили за показ карикатуры на пророка Мухаммеда, убийцей оказался 18-летний чеченец Абдуллах Анзоров, которого застрелила полиция – прим. Sports.ru) назвал это «исламским террористическим актом», а затем добавил: «Единство и твердость – единственные ответы на чудовищность исламистского терроризма».

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