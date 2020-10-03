Хвичей интересуется дортмундская «Боруссия» («Чемпионат»)

Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия заинтересовал дортмундскую «Боруссию», утверждает «Чемпионат».
«За ним не в первый раз следят, но на этот раз речь идет о детальном изучении возможности купить игрока.
Во-первых, нужен будет авторизованный агент, который со стороны клуба будет работать с его российским представителем (Мамукой Джугели – Sports.ru).
Во-вторых, «Боруссия» должна продать игрока, чтобы приобрести Хвичу.
Маловероятно, что стороны подойдут к вопросу перехода зимой. Однако консультации проходят уже больше месяца», – заявил источник в «Боруссии».
«Да, о «Боруссии» в клубе знают, и с «Рубином» говорили на эту тему», – прокомментировал интерес источник в «Рубине».
Кварацхелия в 12 матчах РПЛ забил 2 гола, отдал один результативный пас и заработал несколько пенальти. Его статистика – здесь.
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