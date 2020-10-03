Хвичей интересуется дортмундская «Боруссия» («Чемпионат»)

Полузащитник «Рубина» заинтересовал дортмундскую «Боруссию», утверждает «Чемпионат».

«За ним не в первый раз следят, но на этот раз речь идет о детальном изучении возможности купить игрока.

Во-первых, нужен будет авторизованный агент, который со стороны клуба будет работать с его российским представителем (Мамукой Джугели – Sports.ru).

Во-вторых, «Боруссия» должна продать игрока, чтобы приобрести Хвичу.

Маловероятно, что стороны подойдут к вопросу перехода зимой. Однако консультации проходят уже больше месяца», – заявил источник в «Боруссии».

«Да, о в клубе знают, и с говорили на эту тему», – прокомментировал интерес источник в «Рубине».

Кварацхелия в 12 матчах забил 2 гола, отдал один результативный пас и заработал несколько пенальти. Его статистика – здесь.

Дриблинг Хвичи – просто пламя. Повторил рекорд по обводкам за матч