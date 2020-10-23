Безбородов и Левников отстранены от работы по итогам матча «Краснодар» – «Спартак» («Чемпионат»)

Арбитры Владислав Безбородов и отстранены от работы по итогам матча «Краснодар» – «Спартак» (1:3), сообщает «Чемпионат».

«Формально они отработали матч «Краснодар» – «Спартак» без претензий, действовали в соответствии с правилами игры.

Но мы прекрасно понимаем, что судейство этого матча было необъективным.

Оба судьи отстранены, к ним будут применены серьезные санкции», – сообщил источник в .

Генеральный директор Владимир Хашиг выступил с резким заявлением по следам матча. В частности, в нем было сказано, что арбитры оценивали эпизоды этой игры предвзято, а судья Владислав Безбородов был назван «непотопляемым».

Безбородов был главным судьей игры, Левников отвечал за ВАР. Они не были назначены на 13-й тур РПЛ.

«Краснодар» яростно наехал на «Спартак» и судей: «Вам победу на блюдечке принесли Безбородов и Левников»