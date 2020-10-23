«Были мысли о помощи Безбородова «Спартаку». Он очень грубо ошибался». Экс-инспектор ФИФА Бартфельд о судье

Бывший инспектор ФИФА Натан Бартфельд прокомментировал информацию, согласно которой арбитры Владислав Безбородов и отстранены от работы по итогам матча «Краснодар» – «Спартак» (1:3).

«Безбородов действительно допустил несколько очень грубых ошибок. Например, засчитанный первый гол – это просто безобразие со стороны судьи. Никто в футболе не разрешал толкать руками.

На такой скорости, на которой двигались футболисты и Понсе забил гол, достаточно малюсенького толчка, а тут двумя руками протолкнул защитника, забил мяч. Судье засчитать такой гол – одна из категорий грубейших ошибок.

И как можно не заметить направленный удар локтем в лицо и не наказать за это?

Учитывая, что по сезону Безбородов очень даже неплохо судил, возникают мысли: почему в судействе этого матча он допускает такие ошибки, хотя раньше справлялся со своей работой?

Говорить напрямую я бы не стал, но мысли возникли, что была некоторая помощь «Спартаку». Я думаю, имело смысл его серьезно наказать.

По Левникову я бы сказал чуть по-другому. Тут глубже надо брать. Почему вся бригада из Санкт-Петербурга? Три судьи, резервный судья, бригада ВАР, инспектор тоже из Петербурга. Как же подвести своего парня, который судит в поле и делает такие грубые ошибки.

Вот надо брать оттуда, кто их назначал. Не пахнет ли это чем-то? Надо выяснять, кто назначал такое судейство, в такой последовательности, чтобы расстрелять «Краснодар». Это было бы честнее.

Кирилла Левникова я знаю как очень порядочного парня. И в играх, которые он судит, он это подтверждает, но сейчас оказался в такой ситуации. Я не стал бы его наказывать», – сказал Бартфельд.

ЭСК РФС признала, что Безбородов дважды ошибся в пользу «Спартака» в игре с «Краснодаром» («Р-Спорт»)