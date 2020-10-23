«ПЦР – это херня». Роналду о коронавирусе

Нападающий «Ювентуса» выразил эмоции по поводу того, что все еще болеет коронавирусом.

«Чувствую себя хорошо, здоровым! 🤷🏽‍♂️😉 Вперед, ! 💪🏽», – опубликовал Роналду пост в инстаграме.

После этого португалец оставил комментарий к своей записи: «ПЦР – это херня».

ПЦР-тесты позволяют определить наличие вируса в клетках. Для этого берется мазок из горла или носа.

С момента заболевания Роналду минимум три раза сдавал ПЦР-тест, который давал положительный результат. Из-за этого он пропустит сегодняшний матч Лиги чемпионов с «Барселоной».

Фото: скриншот поста Роналду в инстаграме

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