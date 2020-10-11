В Грозном избили судью, Хабиб и Гейджи сделали вес, «Химки» снова проиграли в Евролиге, Нестеров уехал в «Калгари» и другие новости утра

1. В Грозном представитель «Ахмата» ударил арбитра после матча со «Спартаком» в первенстве молодежных команд. Есть версия, что в нападении на судью участвовал сын советника Кадырова – сотрудник службы безопасности клуба. «Ахмат» извинился перед избитым судьей: «Проведем расследование. Физическое воздействие попытался оказать болельщик». А РПЛ грозит: «Виновные понесут наказание. Осуждаем подобное поведение».

2. Хабиб и Гейджи показали одинаковый вес на взвешивании UFC 254 – 70,3 кг. Хабиб согнал 8,5 кг за шесть дней до боя и наберет 9 кг в день боя. Уже была и дуэль взглядов.

В субботу вечером чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов будет защищать титул против Джастина Гейджи на «Бойцовском острове» в Абу-Даби. Не упустите шанс поставить с Winline на главное событие выходных! Хабиб – большой фаворит с коэффициентом 1,28, но есть интересные варианты: на победу по очкам можно зарядить за 2,75, нокаут оценен кэфом 2,90, а болевой, удушающий или сдача – 2,22.

3. Молодежная сборная России с тренером Игорем Ларионовым поедет на Кубок «Карьялы» вместо основной национальной сборной.

4. Страсти по матчу «Спартака» и «Ростова». Клубы сперва вроде бы поменялись кругами, и матч 13-го тура РПЛ должен был пройти в Ростове-на-Дону. Потом красное-белые уведомили РПЛ, что игра состоится в Москве. Лига считает, что у «Спартака» нет оснований для переноса матча в Ростов. Тренер Тедеско выступил против переноса встречи. В итоге, видимо, «Спартак» и «Ростов» сыграют в Москве, даже пустят зрителей – не более 10% от вместимости «Открытие Арены».

5. В КХЛ «Северсталь» проиграла «Магнитке», в составе которой 16-летний форвард Юров набрал 2 (1+1) очка, ЦСКА забросил 5 шайб минскому «Динамо», «Барыс» проиграл «Ак Барсу» и другие результаты дня.

6. Нестеров подписал с «Калгари» контракт на год и 700 тысяч долларов. «Йокерит» ушел на карантин из-за четырех положительных тестов на коронавирус, отменены матчи с «Автомобилистом» и «Витязем». «Сибирь» поместила Красикова в список отказов. Экс-форвард «Трактора» Чистов завершил карьеру.

6. «Химки» проиграли «Маккаби» в овертайме в 5-м туре Евролиги, потерпев пятое поражение подряд. «Барселона» была сильнее «Реала».

7. Ферстаппен и Стролл столкнулись во второй практике на Гран-при Португалии. Макс назвал Ланса «дебилом» и «монголом». Стюарды не стали наказывать пилотов.

8. Экспертно-судейская комиссия РФС постановила: Безбородов правильно не удалил Грулева за фол на Карпове и отменил гол Чалова, Левников верно назначил пенальти в пользу «Спартака» в матче с «Химками», а Вилков не допустил ошибок в игре «Краснодар» – «Рубин».

9. Коляда лидирует после короткой программы на 3-м этапе Кубка России в Сочи, Алиев – 2-й, Мозалев – 3-й. Загорски и Гурейро выиграли ритм-танец, Худайбердиева и Базин – 2-е.

10. Хачанов уступил в 1/4 финала турнира в Антверпене британцу Дэну Эвансу. Российский теннисист упустил матчбол, поругался с судьей, пнул сетку и дважды ударил ракеткой по вышке.

На турнире в Остраве Кудерметова выбыла в 1/4 финала, Соболенко, Азаренко, Саккари вышли в полуфинал.

11. В стартовом матче 6-го тура чемпионата Англии «Лидс» разгромил «Астон Виллу» (3:0) благодаря хет-трику Патрика Бэмфорда. Только «Милан» не терял очки в этом сезоне в топ-5 лиг Европы.

12. «Динамо» сыграет в черной форме с автографом Яшина в матче против «Сочи». Это красиво.

13. Шипулин выбран президентом Федерации биатлона Свердловской области.

14. «Королю футбола» Пеле исполнилось 80 лет. Неймар поздравил его: «Никто не сравнится с тобой. Да здравствует король👑».

15. Черны одержал победу на 19-м этапе «Джиро д’Италия», Кампенартс – 2-й, лидеры генеральной классификации финишировали вместе.

Цитаты дня:

Агент Гурцкая: «Кокорину давали в Италии 1,6-1,8 млн евро в год. Меньше чем за 2,2-2,4 млн он не поехал бы в Европу. Гаттузо спрашивал о Саше»

Евгений Гинер: «Приглашать Месси в РПЛ не вижу смысла. Давайте сначала лигу сделаем на уровне хотя бы Испании»

Автоспортивное ЛГБТ-движение о назначении Петрова стюардом: «Его комментарии – расистские и гомофобные»

Черчесов о Дзюбе: «Он в «Барселоне» давно играл бы, если бы все забивал. Доволен им на сборе»

Катерина Кирильчева: «Канделаки блогерш хочет брать на «Матч ТВ» вместо ведущих, я слышала»

Тони Фергюсон: «Хабиб никогда не будет драться со мной, но я все равно надеру ему задницу»

Жерар Пике: «Новый стадион «Барсы» должны назвать в честь Месси»

Овечкин – Хабибу: «Вся страна будет за тебя болеть, братуха»