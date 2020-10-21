Дуэль взглядов Хабиб – Гейджи на взвешивании UFC 254

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов и временный чемпион Джастин Гейджи провели дуэль взглядов перед поединком в рамках турнира UFC 254.
UFC 254 состоится завтра ночью на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.
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🏆 Главный бой вечера! @Khabib_Nurmagomedov против @Justin_Gaethje. Приготовьтесь, будет жарко!! #UFC254 #InAbuDhabi @VisitAbuDhabi
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