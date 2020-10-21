Дуэль взглядов Хабиб – Гейджи на взвешивании UFC 254

Чемпион UFC в легком весе и временный чемпион провели дуэль взглядов перед поединком в рамках турнира UFC 254.

UFC 254 состоится завтра ночью на в Абу-Даби.

Тони Фергюсон: «Хабиб никогда не будет драться со мной, но я все равно надеру ему задницу»

Взвешивание UFC 254: Хабиб и Гейджи показали одинаковый вес