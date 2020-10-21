Дуэль взглядов Хабиб – Гейджи на взвешивании UFC 254

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Хабиб Нурмагомедов Джастин Гейджи Хабиб - Гейджи UFC 254 Бойцовский остров UFC Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов и временный чемпион Джастин Гейджи провели дуэль взглядов перед поединком в рамках турнира UFC 254.

UFC 254 состоится завтра ночью на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.

 
 
 
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🏆 Главный бой вечера! @Khabib_Nurmagomedov против @Justin_Gaethje. Приготовьтесь, будет жарко!! #UFC254 #InAbuDhabi @VisitAbuDhabi

Публикация от UFC Russia (@ufcrussia)

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