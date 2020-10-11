Только «Милан» не терял очки в этом сезоне в топ-5 лиг Европы. «Астон Вилла» проиграла – 0:3

«Астон Вилла» крупно проиграла «Лидсу» (0:3) в 6-м туре .

Команда тренера до этого выиграла четыре матча подряд на старте сезона, одна игра была перенесена.

Таким образом, только «Милан» еще не терял очки в этом сезоне в топ-5 лиг Европы.

У команды тренера четыре победы в четырех матчах. В понедельник – игра с «Ромой» в рамках 5-го тура Серии А.

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