Евролига. «Химки» принимают «Маккаби», «Барселона» сыграет с «Реалом»

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Сегодня проходят три матча 5-го тура регулярного чемпионата Евролиги-2020/21.

Подмосковные «Химки», которые начали сезон с четырех поражений, принимают израильский «Маккаби Тель-Авив». На Sports.ru можно посмотреть матч в прямом эфире.

Немецкая «Бавария» примет греческий «Олимпиакос», в Испании состоится очередное Классико между «Барселоной» и «Реалом».

Евролига

Регулярный чемпионат

5-й тур

Химки Россия  –  Маккаби Плейтика Израиль 46:42 (3 четверть)
Дата проведения
23 октября, 20.00, «Арена Мытищи»
Онлайн матча
Химки
Швед (13 + 8 передач), Букер (6 + 8 подборов), Жеребко (4), Зайцев (3), Тимма (3) – старт; Мики (8), Воронов (5), Монро (4), Бертанс (0).
Маккаби Плейтика
Жижич (10), Уилбекин (9), Брайант (4), Калояро (4 + 7 подборов), Блайзер (0) – старт; Дорси (12), Хантер (2), Джонс (0), Бендер (0), С. Коэн (0).

Бавария Германия  –  Олимпиакос Греция
Дата проведения
23 октября, 21.30, «Ауди Доум»
Онлайн матча

Барселона Испания  –  Реал Испания
Дата проведения
23 октября, 22.00, «Палау Блауграна»
Онлайн матча

Положение команд: Валенсия Испания – 4-1, Жальгирис Литва – 4-1, Баскония Испания – 3-1, Бавария Германия – 3-1, Олимпиакос Греция – 3-1, Милан Италия – 3-1, Барселона Испания – 3-1, Панатинаикос Греция – 2-2, Црвена Звезда Сербия – 2-2, Зенит Россия – 2-2, ЦСКА Россия – 2-3, Фенербахче Турция – 2-3, Маккаби Израиль – 1-3, Анадолу Эфес Турция – 1-3, Реал Испания – 1-3, Альба Германия – 1-3, Виллербан Франция – 0-2, Химки Россия – 0-4.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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