Евролига. «Химки» принимают «Маккаби», «Барселона» сыграет с «Реалом»

Сегодня проходят три матча 5-го тура регулярного чемпионата Евролиги-2020/21.
Подмосковные «Химки», которые начали сезон с четырех поражений, принимают израильский «Маккаби Тель-Авив». На Sports.ru можно посмотреть матч в прямом эфире.
Немецкая «Бавария» примет греческий «Олимпиакос», в Испании состоится очередное Классико между «Барселоной» и «Реалом».
Регулярный чемпионат
5-й тур
- Дата проведения
- 23 октября, 20.00, «Арена Мытищи»
- Химки
- Швед (13 + 8 передач), Букер (6 + 8 подборов), Жеребко (4), Зайцев (3), Тимма (3) – старт; Мики (8), Воронов (5), Монро (4), Бертанс (0).
- Дата проведения
- 23 октября, 21.30, «Ауди Доум»
- Дата проведения
- 23 октября, 22.00, «Палау Блауграна»
Положение команд: Валенсия Испания – 4-1, Жальгирис Литва – 4-1, Баскония Испания – 3-1, Бавария Германия – 3-1, Олимпиакос Греция – 3-1, Милан Италия – 3-1, Барселона Испания – 3-1, Панатинаикос Греция – 2-2, Црвена Звезда Сербия – 2-2, Зенит Россия – 2-2, ЦСКА Россия – 2-3, Фенербахче Турция – 2-3, Маккаби Израиль – 1-3, Анадолу Эфес Турция – 1-3, Реал Испания – 1-3, Альба Германия – 1-3, Виллербан Франция – 0-2, Химки Россия – 0-4.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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