Евролига. «Химки» принимают «Маккаби», «Барселона» сыграет с «Реалом»

Сегодня проходят три матча 5-го тура регулярного чемпионата Евролиги-2020/21.

Подмосковные «Химки», которые начали сезон с четырех поражений, принимают израильский . На Sports.ru можно посмотреть матч в прямом эфире.

Немецкая «Бавария» примет греческий «Олимпиакос», в Испании состоится очередное Классико между «Барселоной» и «Реалом».

Регулярный чемпионат

5-й тур

Положение команд: Валенсия Испания – 4-1, Жальгирис Литва – 4-1, Баскония Испания – 3-1, Бавария Германия – 3-1, Олимпиакос Греция – 3-1, Милан Италия – 3-1, Барселона Испания – 3-1, Панатинаикос Греция – 2-2, Црвена Звезда Сербия – 2-2, Зенит Россия – 2-2, ЦСКА Россия – 2-3, Фенербахче Турция – 2-3, Маккаби Израиль – 1-3, Анадолу Эфес Турция – 1-3, Реал Испания – 1-3, Альба Германия – 1-3, Виллербан Франция – 0-2, Химки Россия – 0-4.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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