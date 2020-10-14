Евгений Гинер: «Приглашать Месси в РПЛ не вижу смысла. Давайте сначала лигу сделаем на уровне хотя бы Испании»

Президент ЦСКА Евгений Гинер отреагировал на слухи о том, что он столкнулся с финансовыми трудностями.

«Когда идут такие разговоры, я хочу спросить журналистов, которые об этом пишут: вы вообще знаете, что такое финансовый фэйр-плей? Если да, скажите мне, какая вообще разница – есть у Гинера деньги или Гинер – банкрот? Да хоть я был бы самым богатым человеком в мире – что это меняет? Гинер не имеет права давать бессчетные деньги на клуб, и никакой хозяин клуба не имеет. Иначе о Европе придется забыть.

И еще – надо определиться: мы в футбол играем и стараемся стать чемпионами, или у нас соревнование, кто больше купит и дороже заплатит? Я, например, не смотрю за тем, кого покупают другие клубы. И цены, которые они платят, тоже меня не интересуют. Но я не вижу смысла приглашать Месси в чемпионат России. Это не его уровень.

Давайте сначала поднимем чемпионат России, сделаем его на уровне хотя бы . И уже после этого будет смысл приглашать таких звезд. Но в нынешних реалиях звать такого футболиста и ради него сажать на скамейку наших воспитанников – это не про меня. Для чего мы тогда содержим академию, радуемся, когда она дает столько качественных футболистов? Если мы воспитали – значит, играть должен наш», – сказал Гинер.