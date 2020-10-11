Представитель «Ахмата» в Грозном ударил арбитра после матча со «Спартаком» в первенстве молодежных команд

Судья матча молодежных команд «Ахмата» и Богдан Головко подвергся нападению в Грозном.

«После финального свистка на поле вышли посторонние лица и физически воздействовали на главного судью, нанеся удар в область паха, а затем уходя с поля ударили главного судью по ногам сзади и толкали в спину», – приводит текст из протокола матча «Спорт-Экспресс».

В протоколе также написано: «Эти же лица зашли в судейскую комнату и выражали свое недовольство выражениями нецензурной формы».

В уточнили, что на арбитра напал представитель «Ахмата», рефери нанесли несколько ударов. Совместно с РФС будет проведено тщательное разбирательство, виновных накажут.

«Спартак», набрав 14 очков, занимает второе место в турнирной таблице молодежного первенства. У 14 баллов и третья строчка.

В Грозном избили судью прямо на поле: били в пах и по ногам сразу после матча с молодежкой «Спартака»