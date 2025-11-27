Вальверде после 4:3 с «Олимпиакосом»: «Тренеры и игроки «Реала» сплочены как никогда, Алонсо поддерживает меня. У нас лучшая команда в мире, иметь в ней Винисиуса и Мбаппе – удача»

Федерико Вальверде: «Реал» сплочен как никогда, у нас лучшая команда в мире.

Федерико Вальверде подчеркнул единство «Реала ».

Мадридцы накануне победили «Олимпиакос » (4:3) в 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

«После недели, полной разговоров, мы сплотились как никогда.

Иметь Вини и Мбаппе в команде – это удача, но иметь лучшую команду в мире, преданную своему делу, – большая честь.

Лично я работаю над тем, чтобы вернуться в свою лучшую форму. Главный тренер всегда был рядом, поддерживал меня и делал все возможное, чтобы я мог продолжать расти и вносить свой вклад в команду.

Это не всегда легко, но тренерский штаб и игроки сплочены как никогда», – написал Вальверде в инстаграме.