Джеррард о «Ливерпуле»: «Кризис» – слишком громкое слово, но каждое поражение приближает его. Если Слот не найдет решение, они продолжат испытывать трудности»

Стивен Джеррард: кризис – слишком сильное слово для «Ливерпуля».

Экс-полузащитник «Ливерпуля » Стивен Джеррард порассуждал на тему кризиса в команде.

«Красные» накануне уступили ПСВ (1:4) в Лиге чемпионов. Начиная с 27 сентября команда Арне Слота проиграла 9 из 12 матчей.

«Каждое поражение, особенно такое, приближает кризис. Мне не нравится это слово, потому что для меня кризис – это когда клубу нужен год, чтобы вернуться на вершину, а я не думаю, что «Ливерпуль» находится на этой стадии.

У них все еще великолепные игроки, и большинство из них выиграли чемпионат. Так что, я думаю, слово «кризис» слишком громкое. Но того, что есть сейчас, недостаточно. В этом футбольном клубе этому нет оправданий. Все это знают.

Но кризис – это слишком сильное слово, и оно очень неуважительно по отношению к некоторым игрокам, которые добились успеха в этом клубе, и к тренеру, который это сделал. Если бы это произошло через полгода, через год, и мы были бы еще дальше от этого успеха, то, возможно, можно было бы использовать такое слово.

Нельзя отрицать, что эта команда испытывает серьезные трудности, они находятся в ужасном состоянии, их уверенность в себе на самом низком уровне, и они продолжают испытывать трудности.

Они продолжают пропускать голы, они слишком открыты. Если если тренер не найдет решение и не стабилизирует команду, они продолжат играть так же», – сказал Джеррард для TNT Sports.