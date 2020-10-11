РПЛ считает, что у «Спартака» нет оснований для переноса игры в Ростов («Р-Спорт»)

Теги Спартак Ростов премьер-лига Россия Организация РПЛ Открытие Арена стадионы Доменико Тедеско Р-Спорт Футбол

Российская Премьер-лига может не одобрить перенос игры 13-го тура «Спартак»«Ростов» из Москвы в Ростов-на-Дону.

«Спартак» и «Ростов» окончательно договорились об обмене кругами. Руководство московского клуба обсудило этот вопрос с главным тренером Доменико Тедеско, который дал свое согласие.

Теперь дело за РПЛ, но здесь есть загвоздка: лига не соглашается на обмен, так как считает, что у «Спартака» нет оснований для переноса игры», – сообщили «Р-Спорт» ряд источников, не связанных друг с другом.

Ранее РПЛ сообщила, что получила от «Спартака» уведомление о том, что игра состоится на «Открытие Арене» и не будет перенесена.

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