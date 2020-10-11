РПЛ считает, что у «Спартака» нет оснований для переноса игры в Ростов («Р-Спорт»)

Российская Премьер-лига может не одобрить перенос игры 13-го тура – из Москвы в Ростов-на-Дону.

«Спартак» и «Ростов» окончательно договорились об обмене кругами. Руководство московского клуба обсудило этот вопрос с главным тренером , который дал свое согласие.

Теперь дело за РПЛ, но здесь есть загвоздка: лига не соглашается на обмен, так как считает, что у «Спартака» нет оснований для переноса игры», – сообщили «Р-Спорт» ряд источников, не связанных друг с другом.

Ранее РПЛ сообщила, что получила от «Спартака» уведомление о том, что игра состоится на и не будет перенесена.