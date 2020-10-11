Агент Гурцкая: «Кокорину давали в Италии 1,6-1,8 млн евро в год. Меньше чем за 2,2-2,4 млн он не поехал бы в Европу. Гаттузо спрашивал о Саше»

Агент Тимур Гурцкая рассказал о вариантах в Европе, которые были у форварда до перехода в «Спартак».

– Кокорин и Европа – это роман, который мог случиться?

– Да, конечно, он должен был случиться. Думаю, у Саши встала большая дилемма: он периодически смотрит в свой паспорт – там 30 уже. Я думаю, он просто не рискнул.

– Паспорт и счет в банке?

– Счет в банке и паспорт, да. И решил сопоставить приятное с полезным.

– Кто его хотел из Европы?

– Я точно знаю, что было хорошее предложение из Италии.

– Прямо оффер?

– Если бы он сказал «да», появился бы оффер.

– Кокорин и Кузяев – похожие истории?

– Нет. Кузяев был готов ехать за любые деньги в Европу. Саша хотел получить свои деньги.

Думаю, он бы в Европу не поехал бы меньше чем за 2,2-2,4 млн евро в год (в «Спартаке» он получает 3 млн – прим. Sports.ru). А учитывая, что он год пропустил, были риски, что западные клубы эти деньги дали бы.

– Так ему делали предложение?

– Думаю, в районе 1,6-1,8 млн евро у него было готовое предложение.

– Из Италии?

– Из Италии. Из Испании, я знаю, команда интересовалась. Он бы нашел себе команду, если бы подвинулся по деньгам.

– Из Италии, знаю, его хотел, рассматривал «Наполи».

– сильно рассматривал его. Если бы они не купили этого парня, Виктора Осимхена.

– У тебя Гаттузо про него спрашивал?

– Да, очень много. Он спросил вообще все – и про игровые качества, и про человеческие. Получил положительную по нему рекомендацию.

Кокорин у них прямо был. Если бы ушел Милик или не взяли бы Осимхена, он бы оказался там.

– ?

–Думаю, тоже могла очень сильно им интересоваться. Во-первых, Фонсека его очень хорошо знает. Во-вторых, на «Рому» очень сильное влияние имеет семья Капелло, а Капелло очень хорошо относится к Кокорину.

– Ты имеешь в виду Фабио и его сына Пьер Филиппо?

– Да.

– Они тоже пытались продавить историю с Кокориным?

– Не то чтобы продавить, они просто рекомендовали. К рекомендациям Капелло прислушиваются, конечно, – сказал Гурцкая в интервью Нобелю Арустамяну.

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