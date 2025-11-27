Генич о Баринове: «Есть предложения от «Зенита» и ЦСКА, насколько я слышал. Но, зная Дмитрия, он хочет остаться в «Локомотиве»

Константин Генич: у Баринова есть предложения от «Зенита» и ЦСКА.

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич заявил, что у полузащитника «Локомотива » Дмитрия Баринова есть предложения от «Зенита » и ЦСКА .

«Насколько я слышал, есть предложение от ЦСКА, есть предложение от «Зенита». Разумеется, по деньгам точно не уступающие.

Но, зная Баринова, он хочет остаться в «Локомотиве». И вот почему они пока не могут договориться? Может быть, приход Ротенберга, вы же сами говорили (обращается к Александру Бубнову – Спортс’’), что Ротенберг – это большие бабки, может быть, приход Ротенберга как-то все это сдвинет в пользу Баринова и его агентов», – сказал Генич.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Баринов и «Локомотив» прекратили переговоры о продлении контракта. Агент игрока ее опроверг : «Злые языки наговаривают, не верьте. Все идет своим чередом».