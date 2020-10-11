Тедеско против переноса матча с «Ростовом» из Москвы («СЭ»)

Стали известны новые детали по поводу возможного переноса матча 13-го тура РПЛ «Спартак» – «Ростов» из Москвы в Ростов-на-Дону.
По информации «Спорт-Экспресса», главный тренер красно-белых Доменико Тедеско против обмена кругами.
Немца не устраивает, что в случае переноса «Спартак» четыре матча подряд (с «Химками», «Краснодаром», «Ростовом» и «Уралом») проведет на выезде.
Ранее сообщалось, что «Спартак» и «Ростов» согласны на перенос матча в Ростов-на-Дону, однако лига считает, что у московского клуба нет на это оснований.