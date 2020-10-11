Черчесов о Дзюбе: «Он в «Барселоне» давно играл бы, если бы все забивал. Доволен им на сборе»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался об игре форварда в национальной команде.

– Дзюба – лидер сборной. Он по-прежнему не может забить, хотя другая статистика убедительная. Что происходит, когда человек выполняет все ваши задания, но засуха продолжается?

– Ну засуха не продолжается. Во-первых, мы дали ему один тайм сыграть со шведами, однозначно и сегодня могу сказать, что это правильно. Невозможно 3-го числа вызвать на сборы и сказать: «Готовься к 11-му». 8 дней [трудно] ждать любому футболисту, если у него нет мотивационного момента. Вот он тайм сыграл, поддержал в тонусе себя, качественный матч сыграл с Турцией.

Он голевые моменты для партнеров создавал, которые мы не реализовали, и сам имел два идеальных момента, но не забил. Но если бы он все забивал, наверное, давно бы в «Барселоне» играл, да? Все и там не забивают.

Я доволен тем, как он сыграл на сборе, по тому состоянию, что он имел. Я могу ошибаться, но он ответственно играл, – подчеркнул Черчесов в эфире телеканала «Россия 24».