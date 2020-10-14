Тони Фергюсон: «Хабиб никогда не будет драться со мной, но я все равно надеру ему задницу»

Легковес UFC Тони Фергюсон подтвердил желание предпринять очередную попытку для организации поединка против чемпиона промоушена в легком весе .

«Хабиб никогда не будет драться со мной. Три раза подряд он соскакивал от боя со мной.

Сейчас у него бой против Гейджи, и ими обоими руководят одни и те же чертовы люди.

Некоторые вещи вы просто не можете сделать, при всем желании. Этот бой должен произойти.

Я так или иначе собираюсь надрать Хабибу задницу. Есть вариант подраться и с Конором. Хабиб и Конор – вот бои, которые меня интересуют», – заявил Фергюсон.

Ранее UFC пытался пять раз организовать бой Нурмагомедов – Фергюсон.

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