РПЛ о нападении представителя «Ахмата» на судью: «Виновные понесут наказание. Осуждаем подобное поведение»

Теги Спартак премьер-лига Россия РФС Организация РПЛ происшествия судьи Ахмат первенство молодежных команд Россия Ахмат мол Футбол

РПЛ выступила с заявлением по поводу ситуации, которая произошла после матча молодежного первенства между «Ахматом» и «Спартаком» (0:0).

«По окончании матча молодежного первенства «Ахмат» – «Спартак» произошел вопиющий инцидент: представитель грозненского клуба напал на судью матча Богдана Головко, арбитру нанесли несколько ударов.

РПЛ решительно осуждает подобное поведение, совместно с РФС будет проведено тщательное разбирательство, виновные понесут наказание», – говорится в заявлении лиги.

В Грозном избили судью прямо на поле: били в пах и по ногам сразу после матча с молодежкой «Спартака»

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья