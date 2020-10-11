РПЛ о нападении представителя «Ахмата» на судью: «Виновные понесут наказание. Осуждаем подобное поведение»

выступила с заявлением по поводу ситуации, которая произошла после матча молодежного первенства между и «Спартаком» (0:0).

«По окончании матча молодежного первенства «Ахмат» – «Спартак» произошел вопиющий инцидент: представитель грозненского клуба напал на судью матча Богдана Головко, арбитру нанесли несколько ударов.

РПЛ решительно осуждает подобное поведение, совместно с будет проведено тщательное разбирательство, виновные понесут наказание», – говорится в заявлении лиги.

В Грозном избили судью прямо на поле: били в пах и по ногам сразу после матча с молодежкой «Спартака»