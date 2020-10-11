«Динамо» сыграет в черной форме с автографом Яшина в матче против «Сочи»

«Динамо» представило третий комплект формы, в которой сыграет против «Сочи» в 12-м туре .

Форма выполнена в черном цвете. На футболках изображен автограф Льва Яшина, которому 22 октября исполнился бы 91 год.

Черный цвет экипировки – это дань уважения легендарному вратарю, которого называли «Черным пауком».

Лимитированная форма «Динамо» поступит в продажу в официальном онлайн-магазине клуба, а также в магазине на «ВТБ Арене».

Матч «Динамо» – «Сочи» состоится 24 октября. Начало – в 14:00 по московскому времени.

Фото: официальный сайт «Динамо»