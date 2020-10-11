ЭСК РФС: Безбородов правильно не удалил Грулева за фол на Карпове и отменил гол Чалова

Экспертно-судейская комиссия оценила эпизоды матча 11-го тура РПЛ ЦСКА – «Динамо» (3:1).

ЦСКА ранее просил разъяснить решения судьи Владислава Безбородова об отмене гола и нарушении на .

«1. Судья правильно отменил гол в ворота на 3-й минуте матча.

Решение мотивировано тем, что в эпизоде, предшествовавшем взятию ворот «Динамо», игрок ЦСКА Константин Кучаев инициирует задержку рукой игрока «Динамо» , что привело к потере последним мяча и не позволило участвовать в активных оборонительных действиях своей команды.

2. Судья правильно не удалил игрока «Динамо» Вячеслава Грулева на 15-й минуте матча.

Решение мотивировано тем, что действия футболиста «Динамо» носили характер безрассудного поведения и по случайному стечению обстоятельств завершились нанесением серьезной травмы сопернику.

В прыжке игрок использовал руку для ведения борьбы за лучшую позицию на поле и игры в мяч головой, что запрещено правилами игры.

Однако он прыгает вверх, а не в соперника, не использует руку как оружие для нанесения удара чрезмерной силы, и подобные действия других футболистов обычно не приводят к серьезным последствиям для соперника.

Тем не менее Экспертно-судейская комиссия считает необходимым напомнить судьям о необходимости учитывать критерий тяжести последствий нарушения правил игры и пересматривать при необходимости принятые на поле дисциплинарные решения с целью защиты здоровья футболистов», – говорится в заявлении ЭСК.

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