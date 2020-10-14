«Спартак» и «Ростов» поменялись кругами. Матч 13-го тура пройдет в Ростове-на-Дону («РБ-Спорт»)

«Спартак» и договорились об обмене кругами в чемпионате России из-за ситуации с пандемией коронавируса в Москве, сообщает «РБ Спорт».

Матч 13-го тура РПЛ должен был пройти 31 октября в столице, но из-за предписания Роспотребнадзора игры на теперь необходимо проводить без зрителей, поэтому клубы поменялись кругами.

Сначала красно-белые и дончане сыграют в Ростове-на-Дону, где посещаемость ограничена 30% от вместимости стадиона, а матч 24-го тура состоится 4 апреля 2021 года в Москве.

Таким образом, в октябре-ноябре проведет в три матча подряд в гостях (с «Краснодаром», «Ростовом» и «Уралом»).

В свою очередь «Ростов» после домашнего разгрома «Ахмата» (3:0) еще дважды кряду сыграет на своем поле – с «Химками» и «Спартаком».

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