«Спартак» и «Ростов» поменялись кругами. Матч 13-го тура пройдет в Ростове-на-Дону («РБ-Спорт»)

«Спартак» и «Ростов» договорились об обмене кругами в чемпионате России из-за ситуации с пандемией коронавируса в Москве, сообщает «РБ Спорт».
Матч 13-го тура РПЛ должен был пройти 31 октября в столице, но из-за предписания Роспотребнадзора игры на «Открытие Арене» теперь необходимо проводить без зрителей, поэтому клубы поменялись кругами.
Сначала красно-белые и дончане сыграют в Ростове-на-Дону, где посещаемость ограничена 30% от вместимости стадиона, а матч 24-го тура состоится 4 апреля 2021 года в Москве.
Таким образом, в октябре-ноябре «Спартак» проведет в РПЛ три матча подряд в гостях (с «Краснодаром», «Ростовом» и «Уралом»).
В свою очередь «Ростов» после домашнего разгрома «Ахмата» (3:0) еще дважды кряду сыграет на своем поле – с «Химками» и «Спартаком».
РПН не забыл нарушения и закрыл «Открытие Арену» для зрителей. Федун называет это дискриминацией