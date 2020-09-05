Кубок России. Алиев, Коляда и Мозалев покажут короткие программы

Сегодня в Сочи проходит третий этап Кубка России по фигурному катанию. В первый день турнира мужчины покажут короткие программы.

Кубок России по фигурному катанию

3-й этап

Сочи

Мужчины

Короткая программа

Начало – 20:30 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.

Первая разминка

1. Максим Варакин

2. Владислав Катичев

3. Артем Лежеев

Вторая разминка

4. Михаил Коляда

5. Дмитрий Алиев

6. Илья Яблоков

7. Андрей Мозалев

Расписание третьего этапа Кубка России по фигурному катанию в Сочи