Молодежная сборная России с Ларионовым поедет на Кубок «Карьялы» вместо основной

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Штаб сборной России объявил состав команды на первый этап Евротура – Кубок «Карьялы».

Турнир пройдет в Хельсинки с 5 по 8 ноября.

В состав вошли игроки молодежной сборной страны.

Всего на сбор вызваны 27 хоккеистов.

Вратари: Ярослав Аскаров (СКА), Артур Ахтямов («Ак Барс»), Всеволод Скотников (ЦСКА).

Защитники: Кирилл Кирсанов, Егор Шеховцов (оба – СКА), Артемий Князев («Ак Барс»), Дмитрий Костенко («Лада»), Шакир Мухамадуллин («Салават Юлаев»), Иван Рогов («Северсталь»), Никита Седов («Сочи»), Даниил Чайка (ЦСКА), Семен Чистяков («Авангард»).

Нападающие: Данил Алалыкин, Родион Амиров, Данил Башкиров (все – «Салават Юлаев»), Егор Афанасьев, Тахир Мингачев (оба – ЦСКА), Захар Бардаков («Витязь»), Максим Березкин («Локомотив»), Арсений Грицюк, Егор Чинахов (оба – «Авангард»), Максим Грошев («Нефтехимик»), Дмитрий Злодеев («Динамо»), Василий Подколзин, Егор Спиридонов, Марат Хуснутдинов (все – СКА), Илья Сафонов («Ак Барс»).

Штаб сборной: глава штаба Роман Ротенберг, исполняющий обязанности главного тренера сборной Игорь Ларионов, тренеры Владимир Потапов, Сергей Голубович, Владимир Филатов, тренер вратарей Николай Хабибулин, тренер по физической подготовке Филипп Арзамазов.

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