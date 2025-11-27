Аллегри о контракте Меньяна: «Милан» работает над ним, чтобы обеспечить себе стабильное будущее. Майк всегда был одним из лучших вратарей»

Массимилиано Аллегри: «Милан» работает над контрактом Майка Меньяна.

Главный тренер «Милана » Массимилиано Аллегри высказался о будущем Майка Меньяна в клубе. Действующий контракт 30-летнего голкипера истекает летом 2026 года. Ранее француз отразил удар Хакана Чалханоглу с пенальти в дерби с «Интером» (1:0).

«Он всегда был одним из лучших вратарей, и я не удивлен его игрой.

Что касается его контракта, клуб работает над ним. Они работают над тем, чтобы обеспечить этой команде стабильное будущее.

Я говорю с Меньяном о том, что происходит на поле, и я рад, потому что он спокоен и подтверждает свои качества», – отметил Аллегри.