«Ахмат» выступил с заявлением о нападении на судью матча молодежных команд грозненцев и «Спартака» (0:0) Богдана Головко.

«После окончания матча 7-го тура молодежного первенства между командами «Ахмат» – «Спартак» выбежавший на поле болельщик попытался оказать физическое воздействие на главного арбитра. Сотрудниками службы безопасности он был сопровожден за периметры стадиона.

Мы осуждаем любые неправомерные поступки, будь они со стороны официальных лиц или болельщиков. Клуб проведет внутреннее расследование. Виновные сотрудники, допустившие выход болельщика на поле, понесут наказание.

Приносим свои извинения главному арбитру матча Головко Богдану, болельщикам, участникам матча», – говорится в заявлении «Ахмата».

Сообщалось, что в нападении принял участие сотрудник службы безопасности «Ахмата» Сайд-Хусейн Алханов, сын Хайдара Алханова, советника Рамзана Кадырова по спорту и генерального директора академии «Рамзан».

Ранее в сообщили, что на арбитра напал представитель «Ахмата». В протоколе матча указано, что в избиении участвовали «посторонние лица».

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