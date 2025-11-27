«Спаллетти жил в страхе, что кто-нибудь плохо о нем скажет, он не любил людей, у которых другое мнение. Мало у кого из игроков были с ним хорошие отношения». Миранда о Лучано
Бывший защитник «Интера» Миранда рассказал, чем ему не нравился Лучано Спаллетти.
– Могли бы вы сегодня играть и за «Интер», и за «Атлетико»?
– Да. Лучший Миранда мог бы стать игроком основы для обоих клубов. У «нерадзурри» три очень сильных центральных защитника, но мой любимый – Бастони: быстрый, техничный. Он похож на меня.
– Могли ли вы дать «Интеру» больше?
– Это зависит от вашей точки зрения, но, в целом, я думаю, что да. Я был игроком стартового состава при Манчини, де Буре и Пиоли, затем пришел Спаллетти. Он излучал страх.
– В каком смысле – страх?
– В плане его тренерских качеств жаловаться не на что – он победитель. Он вернул «Интер» в Лигу чемпионов и заложил фундамент для будущего, но как человек... неважно. В этом смысле это худший тренер, который когда-либо был у Италии. Манчини был джентльменом, а де Бура не понимали. Но Спаллетти жил в страхе, что кто-нибудь плохо о нем скажет. Если задуматься, то мало у кого из игроков были с ним хорошие отношения.
– В чем у вас были разногласия?
– Мы спорили о проблемах на поле. Он не любит людей, которые спорят с ним и высказывают другое мнение. После одного спора, который произошел в мой последний год в «Интере», я стал играть все меньше и меньше. Он выпускал меня на поле через матч. Сложно набрать хорошую форму таким образом, особенно если ты играешь только в важных матчах.
– В 2019 году он лишил Икарди капитанской повязки. Отчасти из-за комментариев Ванды.
– Личные дела. Вот такой он человек – я не думаю, что он полностью сосредоточен на команде. Когда ты становишься его мишенью, все кончено. Однако, несмотря на то, что говорила Ванда, Мауро всегда относился к делу профессионально. И сколько он забивал... – сказал Миранда.