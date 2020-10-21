Взвешивание UFC 254: Хабиб и Гейджи показали одинаковый вес

На «Бойцовском острове» в Абу-Даби состоялось взвешивание турнира UFC 254.
В главном поединке вечера чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов проведет бой против временного чемпиона Джастина Гейджи.
Оба бойца точно вписались в лимит легкого веса, показав на весах одинаковый вес – 70,3 кг. Нурмагомедову пришлось полностью раздеться, чтобы сделать вес.
Другие результаты:
Роберт Уиттакер (84,3 кг) – Джаред Канноньер (83,9 кг).
Александр Волков (120,2 кг) – Уолт Харрис (115,2 кг).
Фил Хоус (84,3 кг) – Джейкоб Мэлкун (84,3 кг)
Лорен Мерфи (57,1 кг) – Лилия Шакирова (57,1 кг) .
OFFICIAL: Khabib & Gaethje make championship weight for #UFC254— UFC (@ufc) October 23, 2020
[ Oct 24 – Main Card at 2pmET: https://t.co/J0b14mXFgS ] pic.twitter.com/aIdwU1Z5H6
Александр Шлеменко: «Хабиб заберет пять раундов у Гейджи и выиграет решением судей»
Камил Гаджиев: «Не нужно ждать того, что Хабиб начнет зарубаться, давая шансы Гейджи»