Взвешивание UFC 254: Хабиб и Гейджи показали одинаковый вес

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Хабиб Нурмагомедов Джастин Гейджи Хабиб - Гейджи UFC 254 Бойцовский остров UFC Бокс/MMA/UFC

На «Бойцовском острове» в Абу-Даби состоялось взвешивание турнира UFC 254.

В главном поединке вечера чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов проведет бой против временного чемпиона Джастина Гейджи

Оба бойца точно вписались в лимит легкого веса, показав на весах одинаковый вес – 70,3 кг. Нурмагомедову пришлось полностью раздеться, чтобы сделать вес. 

Другие результаты:

Роберт Уиттакер (84,3 кг) – Джаред Канноньер (83,9 кг).

Александр Волков (120,2 кг) – Уолт Харрис (115,2 кг).

Фил Хоус (84,3 кг) – Джейкоб Мэлкун (84,3 кг)

Лорен Мерфи (57,1 кг) – Лилия Шакирова (57,1 кг) .

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