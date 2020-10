Взвешивание UFC 254: Хабиб и Гейджи показали одинаковый вес

На в Абу-Даби состоялось взвешивание турнира UFC 254.

В главном поединке вечера чемпион UFC в легком весе проведет бой против временного чемпиона .

Оба бойца точно вписались в лимит легкого веса, показав на весах одинаковый вес – 70,3 кг. Нурмагомедову пришлось полностью раздеться, чтобы сделать вес.

Другие результаты:

Роберт Уиттакер (84,3 кг) – Джаред Канноньер (83,9 кг).

Александр Волков (120,2 кг) – Уолт Харрис (115,2 кг).

Фил Хоус (84,3 кг) – Джейкоб Мэлкун (84,3 кг)

Лорен Мерфи (57,1 кг) – Лилия Шакирова (57,1 кг) .

