  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Ньюкасл» заявил, что полиция Марселя применяла перцовые баллончики, дубинки и щиты против фанатов, покидавших стадион после матча ЛЧ. Клуб пожалуется в УЕФА
9

«Ньюкасл» заявил, что полиция Марселя применяла перцовые баллончики, дубинки и щиты против фанатов, покидавших стадион после матча ЛЧ. Клуб пожалуется в УЕФА

«Ньюкасл» пожалуется на работу полиции Марселя в рамках матча Лиги чемпионов.

«Ньюкасл» намерен подать жалобу после того, как болельщики клуба подверглись «беспорядочным нападениям со стороны полиции» после поражения от «Марселя» в Лиге чемпионов.

«Сороки» уступили марсельцам (1:2) в матче 5-го тура общего этапа турнира на стадионе «Велодром».

Клуб официально выразит свою обеспокоенность УЕФА, полиции Марселя и французской полиции в связи с применением сотрудниками полиции «неоправданной и непропорциональной силы» после игры.

«Ньюкасл» заявил, что сотрудники полиции использовали перцовые баллончики, дубинки и щиты. Клуб назвал действия полиции «неприемлемыми» и заявил, что «решительно осуждает обращение с болельщиками».

Предполагалась, что английские фанаты после финального свистка задержатся на стадионе на промежуток до одного часа в целях безопасности. Затем их должны были сопровождать группами по 500 человек до метро, ​​чтобы они вернулись на площадь Жольетт – обязательное место встречи болельщиков, установленное местными властями и полицией Марселя.

За послематчевой операцией наблюдали стюарды и руководство английского клуба. «Ньюкасл» заявил, что болельщики «терпеливо и без происшествий ждали» в течение необходимого времени. Однако после того, как первая группа болельщиков была отпущена с поля, полиция начала применять «необоснованную и несоразмерную силу, чтобы помешать остальным болельщикам двигаться дальше».

«Многие болельщики были явно обеспокоены, особенно в верхней зоне гостевого сектора, где стала очевидной давка.

Наши сотрудники немедленно обратились к полиции, однако это не оказало существенного влияния на их чрезмерные действия.

Болельщики, покидавшие стадион, справедливо выразили свое расстройство, разочарование и гнев нашим сотрудникам, и впоследствии мы получили крайне тревожные сведения от фанатов, присутствовавших на стадионе.

Безопасность и благополучие болельщиков всегда должны быть первостепенной задачей, и мы решительно осуждаем обращение полиции с нашими болельщиками во время этого инцидента», – говорится в заявлении «Ньюкасла».

На что вообще способна эта «Балтика»? Опрос после победы над «Спартаком»13804 голоса
Бороться за чемпионствоБалтика
Быть в топ-3Андрей Талалаев
Максимум топ-5премьер-лига Россия
Весной провалятсяСпартак
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: BBC
logoЛига чемпионов УЕФА
logoМарсель
logoНьюкасл
logoлига 1 Франция
logoпремьер-лига Англия
logoУЕФА
стадионы
болельщики
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Чемпионат России. «Краснодар» примет «Крылья», «Локо» в гостях у «Ростова», «Динамо» сыграет с «Ахматом», «Зенит» против «Рубина»
сегодня, 10:03
«Лацио» отказался общаться со СМИ после игры с «Миланом» из-за неназначенного пенальти. Клуб выложил эпизод в соцсетях: «Пусть кадры говорят за нас»
17 минут назадФото
Андраде считает, что «Балтика» может выиграть РПЛ: «Конечно, да. Мы верим в это, команда показала, что способа конкурировать с грандами. Талалаев нацелен показать максимум»
21 минуту назад
Мостовой не считает Талалаева топ-тренером в РПЛ: «Он выиграл что-то? Из одной команды выгоняют, он через неделю в другой. До смешного доходит – за месяц три клуба поменял»
34 минуты назад
9 каталонцев вышли в старте «Барсы» на матч Ла Лиги – с «Алавесом» в день 126-летия «блауграны». Такого не случалось 66 лет
43 минуты назад
«Челси» принимает «Арсенал» в АПЛ, а вы можете выиграть поездку в Дубай от БЕТСИТИ
сегодня, 10:00Реклама
Непомнящий про удаление Талалаева за неприличный жест: «Нельзя так себя вести. Пример Станковича должен стоять перед глазами. Иногда Андрею не хватает выдержки»
сегодня, 09:54
Саусь о судействе: «Были спорные ситуации. Это «Спартак», все прекрасно все понимают. Касание от Маркиньоса было, я не смог продолжить движение»
сегодня, 09:31Фото
Валерий Газзаев: «В СССР тренеры учились 2 года. У Бескова и Лобановского были результаты, в 2000-е – у Романцева и Семина. Обсуждали с Дегтяревым, что нужна школа тренеров»
сегодня, 09:15
«Не «Спартак» проиграл, а тренер. Романов – не та фигура, чтобы возглавить такой великий клуб». Заварзин о поражении красно-белых от «Балтики»
сегодня, 09:02
Ко всем новостям
Последние новости
«Кристал Пэлас» – «Манчестер Юнайтед». Онлайн-трансляция начнется в 15:00
6 минут назад
«Краснодар» – «Крылья Советов». Сперцян и Кордоба играют. Онлайн-трансляция
7 минут назадLive
Ташуев о «Спартаке»: «Были нестабильны при Станковиче, Романов не решил проблему. Он запутался – игра на контратаках не для них, но против «Балтики» вышли без наконечника»
7 минут назад
Кайседо о Райсе: «Деклан очень хорош, один из лучших хавбеков мира. Приятно, что нас сравнивают, с нетерпением жду нашей битвы»
31 минуту назад
Первая лига. «Ротор» и «Енисей» не забили, «Торпедо» против «Спартака» из Костромы, «Факел» сыграет с «Челябинском»
43 минуты назад
Стример Ramzes666: «Я смотрел матчи ЦСКА, а потом подарили футболку «Спартака». Начал за них болеть»
47 минут назадКиберспорт
Агент Азмуна допустил, что Сердар согласится на предложение ЦСКА или «Спартака»: «Почему нет? Сердар играл в «Зените», «Ростове» и «Рубине» – не исключаю переход в другой клуб РПЛ»
48 минут назад
Лещенко о Карпине в «Динамо»: «Ошибка менеджмента клуба. Он хороший тренер такой, среднего уровня, но любовь не состоялась»
сегодня, 10:07
Ямаль стал игроком матча «Барселона» – «Алавес» по Индексу ГОЛа – 9.4. У Ольмо с дублем тоже 9.4, у Рафиньи и Левандовского – по 7.5, у Берналя – 5.8
сегодня, 10:05
Франсеск Фабрегас: «Я не помню трофеев, которые взял как игрок. Помню, что футболисты помогали друг другу и совершенствовались»
сегодня, 09:47