«Ньюкасл» заявил, что полиция Марселя применяла перцовые баллончики, дубинки и щиты против фанатов, покидавших стадион после матча ЛЧ. Клуб пожалуется в УЕФА

«Ньюкасл» пожалуется на работу полиции Марселя в рамках матча Лиги чемпионов.

«Ньюкасл» намерен подать жалобу после того, как болельщики клуба подверглись «беспорядочным нападениям со стороны полиции» после поражения от «Марселя» в Лиге чемпионов.

«Сороки» уступили марсельцам (1:2) в матче 5-го тура общего этапа турнира на стадионе «Велодром».

Клуб официально выразит свою обеспокоенность УЕФА , полиции Марселя и французской полиции в связи с применением сотрудниками полиции «неоправданной и непропорциональной силы» после игры.

«Ньюкасл» заявил, что сотрудники полиции использовали перцовые баллончики, дубинки и щиты. Клуб назвал действия полиции «неприемлемыми» и заявил, что «решительно осуждает обращение с болельщиками».

Предполагалась, что английские фанаты после финального свистка задержатся на стадионе на промежуток до одного часа в целях безопасности. Затем их должны были сопровождать группами по 500 человек до метро, ​​чтобы они вернулись на площадь Жольетт – обязательное место встречи болельщиков, установленное местными властями и полицией Марселя.

За послематчевой операцией наблюдали стюарды и руководство английского клуба. «Ньюкасл» заявил, что болельщики «терпеливо и без происшествий ждали» в течение необходимого времени. Однако после того, как первая группа болельщиков была отпущена с поля, полиция начала применять «необоснованную и несоразмерную силу, чтобы помешать остальным болельщикам двигаться дальше».

«Многие болельщики были явно обеспокоены, особенно в верхней зоне гостевого сектора, где стала очевидной давка.

Наши сотрудники немедленно обратились к полиции, однако это не оказало существенного влияния на их чрезмерные действия.

Болельщики, покидавшие стадион, справедливо выразили свое расстройство, разочарование и гнев нашим сотрудникам, и впоследствии мы получили крайне тревожные сведения от фанатов, присутствовавших на стадионе.

Безопасность и благополучие болельщиков всегда должны быть первостепенной задачей, и мы решительно осуждаем обращение полиции с нашими болельщиками во время этого инцидента», – говорится в заявлении «Ньюкасла ».