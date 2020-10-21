«Йокерит» ушел на карантин из-за 4 положительных тестов на коронавирус. Отменены матчи с «Автомобилистом» и «Витязем»

Теги Витязь Автомобилист Йокерит КХЛ кризис коронавирус Хоккей

В «Йокерите» выявлено четыре случая заражения коронавирусом, информирует официальный сайт КХЛ.

Клуб ушел на карантин.

Матчи регулярного чемпионата с «Автомобилистом» (26 октября) и «Витязем» (28 октября) не состоится.

«После возвращения с выезда «Йокерит» прошел тестирование, по результатам которого четверо представителей команды сдали положительные тесты на коронавирус. Вся остальная команда, находившаяся в поездке, была отправлена на карантин в соответствии с правилами местных властей.

Лига приняла решение об отмене матчей #237 «Йокерит» – «Автомобилист» и #246 «Йокерит» – «Витязь», которые должны были состояться 26 и 28 октября соответственно.

О решениях по данным матчам лига сообщит дополнительно», – говорится в сообщении на сайте лиги.

Отметим, что финский клуб уже второй раз в нынешнем сезоне вынужден уйти на карантин из-за коронавируса.

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