«Йокерит» ушел на карантин из-за 4 положительных тестов на коронавирус. Отменены матчи с «Автомобилистом» и «Витязем»

В «Йокерите» выявлено четыре случая заражения коронавирусом, информирует официальный сайт КХЛ.
Клуб ушел на карантин.
Матчи регулярного чемпионата с «Автомобилистом» (26 октября) и «Витязем» (28 октября) не состоится.
«После возвращения с выезда «Йокерит» прошел тестирование, по результатам которого четверо представителей команды сдали положительные тесты на коронавирус. Вся остальная команда, находившаяся в поездке, была отправлена на карантин в соответствии с правилами местных властей.
Лига приняла решение об отмене матчей #237 «Йокерит» – «Автомобилист» и #246 «Йокерит» – «Витязь», которые должны были состояться 26 и 28 октября соответственно.
О решениях по данным матчам лига сообщит дополнительно», – говорится в сообщении на сайте лиги.
Отметим, что финский клуб уже второй раз в нынешнем сезоне вынужден уйти на карантин из-за коронавируса.