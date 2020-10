Автоспортивное ЛГБТ-движение о назначении Петрова стюардом: «Его комментарии – расистские и гомофобные»

Движение Racing Pride, защищающее права ЛГБТ-сообщества в автоспорте, обратило внимание на комментарии бывшего пилота «Формулы-1» Виталия Петрова, который в эти выходные выполняет обязанности стюарда на Гран-при Португалии.

Петров заявил, что считает акции против расизма перед стартом гонок неуместными, а также высказался об ЛГБТ-сообществе. По его мнению, потенциальная демонстрация радужных флагов на Гран-при равносильна призывам «становиться геями».

Ранее о своем несогласии с Виталием сообщил шестикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон.

Льюис Хэмилтон недоволен приглашением Петрова в стюарды Гран-при Португалии: «Удивлен выбором человека с такими взглядами на борьбу с расизмом»

ФИА о претензиях Хэмилтона к Петрову: «Мы не ориентируемся на взгляды, выраженные за пределами работы стюардом»

«Racing Pride выражает беспокойство по поводу назначения стюардом ФИА на Гран-при Португалии в свете его недавних публичных комментариев относительно инициативы We Race As One, которые являются расистскими и гомофобными по своей природе.

Его комментарии не только демонстрируют невежество по вопросам инклюзивности в спорте, но, как мы считаем, не соответствуют статье 1.2 Этического кодекса ФИА, в которой говорится: «Участники соревнований ФИА не должны подвергаться дискриминации по различным факторам, включающим в себя расу, цвет кожи, сексуальную ориентацию, этническое или социальное происхождение».

Приверженность принципам инклюзивности является фундаментальным принципом хорошего спортивного управления. Тем не менее для обеспечения эффективности эту приверженность необходимо распространить на всех причастных к спорту в любом качестве.

Люди, назначаемые на ответственные позиции, должны обладать чувствительностью и необходимыми знаниями о соответствующих проблемах и корректной терминологии в отношении различных сообществ. Racing Pride с радостью поможет ФИА и «Формуле-1» в просвещении в вопросах ЛГБТК+ и уже напрямую обратилась к «Формуле-1», – говорится в заявлении активистов.

🌈Радуга добралась и до «Ф-1»: команды наносят ее на самые заметные места болидов

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:

Facebook | ВК | Twitter | Telegram | Instagram