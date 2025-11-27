«Романова не надо сравнивать с Каррерой, тот провел футбольную жизнь. Вадима никто не знал, как это часто у нас бывает». Мостовой о тренерах «Спартака»
Мостовой: Романова не надо сравнивать с Каррерой, тот провел футбольную жизнь.
Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался об исполняющем обязанности главного тренера красно-белых Вадиме Романове в сравнении с экс-тренером клуба Массимо Каррерой. Итальянец завоевал с командой чемпионство в сезоне-2016/17.
«Романова не надо сравнивать с Каррерой, он провел футбольную жизнь. Он был хорошим футболистом, поэтому не надо сравнивать.
Никто не знал, как Романов выглядит, не знали, кто это, как это часто бывает в нашем футболе», – заявил Мостовой.
Под руководством Романова «Спартак» выиграл два московских дерби подряд. В Мир РПЛ обыграли ЦСКА (1:0), а в ответном матче четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России победили «Локомотив» (3:2).
