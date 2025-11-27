  • Спортс
  • «В следующий раз я тебе палец оторву». Леау жаловался судье, что Ачерби дернул его за волосы в дерби – защитник «Интера» пригрозил вингеру «Милана», когда он указал на него пальцем
8

«В следующий раз я тебе палец оторву». Леау жаловался судье, что Ачерби дернул его за волосы в дерби – защитник «Интера» пригрозил вингеру «Милана», когда он указал на него пальцем

Ачерби – Леау во время дерби: в следующий раз я тебе палец оторву.

Рафаэл Леау и Франческо Ачерби повздорили в ходе миланского дерби.

«Милан» победил «Интер» (1:0) в рамках 12-го тура Серии А.

Во время матча Леау несколько раз повторил судье Симоне Соцце: «Он [Ачерби] дернул меня за волосы, зачем он дернул меня за волосы?»

Защитник «нерадзурри» настаивал, что сделал это не нарочно. Когда вингер «россонери» указал на Ачерби пальцем и сказал «это последний раз», защитник «Интера» ответил: «В следующий раз я тебе палец оторву».

Увидев перепалку, Бернардо Корради, один из помощников Массимилиано Аллегри, сказал тренеру «Милана», что Леау должен сохранять спокойствие.

Однако несколько минут спустя португалец получил единственную в игре желтую карточку за фол против Николо Бареллы прямо перед скамейкой запасных «Милана».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Football Italia
