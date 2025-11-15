83

Титов о «Спартаке»: «Ждем, что придет Аленичев и сделает команду чемпионом»

Титов ждет победы «Спартака» в РПЛ под руководством Аленичева.

Бывший капитан «Спартака» и шестикратный чемпион России Егор Титов заявил, что ждет победы красно‑белых в Мир РПЛ во главе с Дмитрием Аленичевым.

– Какая команда самая лучшая сегодня в России?

– С удовольствием ответил бы, что «Спартак», но, увы, сегодня это не так. У нас есть гегемон – «Зенит». Есть «Краснодар». Сегодня играет великолепно ЦСКА. Есть «Локомотив». Конкуренция у нас великолепная. Наш чемпионат – один из сложных.

Ждем от «Спартака», что после смены тренера наконец‑то придет работать Дмитрий Аленичев и сделает команду чемпионом, – сказал Титов.

Опубликовано: Sports
Источник: «Матч ТВ»
