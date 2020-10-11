Георгиев подписал контракт с «Рейнджерс» на 2 года и 4,85 млн

Голкипер Александр Георгиев заключил новый контракт с «Рейнджерс».

24-летний россиянин подписал двухлетнее соглашение с клубом из Нью-Йорка, сообщает CapFriendly.

Георгиев заработает 2,2 миллиона долларов в сезоне-2020/21 и 2,65 млн – в сезоне-2021/22. Его средняя зарплата за сезон – 2,425 млн.

Ранее Георгиев, отыгравший за три сезона, обратился в арбитраж по контракту. Слушание было назначено на 31 октября.

В регулярном чемпионате НХЛ-2019/20 Георгиев провел 34 матча, отразив 91% бросков и сделав 2 шатаута. Его статистику смотрите здесь.