Георгиев подписал контракт с «Рейнджерс» на 2 года и 4,85 млн

Голкипер Александр Георгиев заключил новый контракт с «Рейнджерс».
24-летний россиянин подписал двухлетнее соглашение с клубом из Нью-Йорка, сообщает CapFriendly.
Георгиев заработает 2,2 миллиона долларов в сезоне-2020/21 и 2,65 млн – в сезоне-2021/22. Его средняя зарплата за сезон – 2,425 млн.
Ранее Георгиев, отыгравший за «Рейнджерс» три сезона, обратился в арбитраж по контракту. Слушание было назначено на 31 октября.
В регулярном чемпионате НХЛ-2019/20 Георгиев провел 34 матча, отразив 91% бросков и сделав 2 шатаута. Его статистику смотрите здесь.