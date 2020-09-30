Елена Левченко об условиях содержания в изоляторе на Окрестина: «13 дней сна на металлических балках, белья нет. Не водили в душ, отключили воду. Появились вши»

Сегодня в Минске повторно осудили известную белорусскую баскетболистку Елену Левченко. Сразу после 15 суток, проведенных ей после первого приговора в изоляторе на Окрестина, прошел второй суд, где ее приговорили к штрафу в 810 белорусских рублей – это более 24 000 российских. Оба приговора – за участие в многотысячных маршах, которые проходят в Минске каждое воскресенье после выборов президента Беларуси, результаты которых многие считают сфальсифицированными.

Чемпионка России, Литвы, Польши, финалистка WNBA, бронзовый призер чемпионата Европы в составе сборной Беларуси была впервые задержана 30 сентября в аэропорту Минска перед вылетом на плановое лечение и реабилитацию.

И первый, и второй суды прошли Ленинском суде Минска. Баскетболистку судили за «Нарушение порядка проведения массовых мероприятий». Пока Левченко проводила в изоляторе свои 15 суток, арестам подверглись еще несколько белорусских спортсменов – многократная чемпионка Беларуси по тайскому боксу и К1 Александра Стиникова (10 суток), чемпион мира по тайскому боксу Юрий Булат (15 суток).

Все осужденные за участие в маршах, как и Левченко, подписали письмо более 800 белорусских спортсменов за честные выборы, против насилия и Александра Лукашенко.

На сегодняшнем суде Елена Левченко рассказал о неприемлемых условиях содержания в изоляторе на Окрестина: «В изоляторе ставят под угрозу состояние моего здоровья. На протяжении последних 13 суток я сплю не на матрасе, который изъяли, а на холодных металлических балках. Также было изъято постельное белье. Две недели не было горячей воды. На протяжении всего этого времени не водили нас в душ. Также две недели отключили слив в туалете – это рассадник бактерий и микробов. Последний раз нас водили гулять пять дней назад. Вся эта антисанитария привела к тому, что у меня появились вши. Обострились мои старые заболевания – позвоночные грыжи», – сообщает Tribuna.com.

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