«Зенит» арендовал Чистякова с правом выкупа. Терентьев перешел в «Ростов»

Защитник Дмитрий Чистяков перешел в «Зенит» из «Ростова» на правах аренды.

Как информирует пресс-служба дончан, арендное соглашение предусматривает возможность выкупа 26-летнего россиянина. Ранее сообщалось, что за трансфер игрока нужно будет заплатить 5 млн евро.

Чистяков перешел в «Ростов» летом 2019 года. Он провел за клуб 25 матчей и забил 1 гол.

Он воспитанник «Зенита». Чистяков играл за молодежную команду петербуржцев и «Зенит-2» с 2012 по 2016 год.

В то же время состав «Ростова» пополнил защитник . Он перешел на постоянной основе.

Россиянин уже выступал в составе дончан с 2015 по 2017 год. Утверждалось, что дончане заплатят за воспитанника «Зенита» 300 тысяч евро.