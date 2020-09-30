«Зенит» арендовал Чистякова с правом выкупа. Терентьев перешел в «Ростов»

Защитник Дмитрий Чистяков перешел в «Зенит» из «Ростова» на правах аренды.
Как информирует пресс-служба дончан, арендное соглашение предусматривает возможность выкупа 26-летнего россиянина. Ранее сообщалось, что за трансфер игрока нужно будет заплатить 5 млн евро.
Чистяков перешел в «Ростов» летом 2019 года. Он провел за клуб 25 матчей и забил 1 гол.
Он воспитанник «Зенита». Чистяков играл за молодежную команду петербуржцев и «Зенит-2» с 2012 по 2016 год.
В то же время состав «Ростова» пополнил защитник «Зенита» Денис Терентьев. Он перешел «Ростов» на постоянной основе.
Россиянин уже выступал в составе дончан с 2015 по 2017 год. Утверждалось, что дончане заплатят за воспитанника «Зенита» 300 тысяч евро.
Дмитрий Чистяков возвращается в «Зенит»! 💙— ФК «Зенит» ✨ (@zenit_spb) October 15, 2020
Сине-бело-голубые и футбольный клуб «Ростов» достигли соглашения о переходе воспитанника сине-бело-голубых на правах аренды до конца сезона с правом выкупа.
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